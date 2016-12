Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Segunda, 29 Dezembro 2014 14:56 Escrito por Ferreira Júnior

O prefeito de Indiavaí Valteir Quirino dos Santos (PR), integra a diretoria que vai presidir a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) a partir de fevereiro de 2015, respondendo como 2º secretário na chapa AMM Eficiente, que tem como presidente o prefeito de Nortelândia Neurilan Fraga (PSD).





Quirino informou que depois da eleição, a diretoria da Associação Mato-grossense dos Municípios reuniu com o Governador eleito Pedro Taques, para discutir prioridades para a região. “O maior objetivo da AMM é defender os interesses dos municípios, respaldado dentro da Legislação, respeitando o Governo do Estado”, disse.

O 2º secretário da Associação informou que no último dia 18, logo após a eleição da AMM, os prefeitos estiveram reunidos com o governador eleito, destacando a importância de se colocar como prioridade as rodovias da região e a destinação dos 50% do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) aos municípios. “É uma preocupação nossa, prefeitos que tem compromisso com esses recursos, pois já colocamos em nosso orçamento para investimento em 2015”, afirmou.





Valteir informou que o governador se comprometeu em cumprir a Lei conforme aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Estado. Entre as propostas da nova diretoria, também destacam-se resgatar a representatividade da AMM, enxugar os gastos, aprimorar a prestação de serviço às prefeituras e melhorar a receita dos municípios.





A posse será em fevereiro quando encerra o mandato de Chiquinho do Posto.