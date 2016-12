Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Sexta, 14 Março 2014 08:43

O Centro de Dança Ballet Quatro Marcos apresenta nesta sexta-feira e sábado, 14 e 15 de março, a partir das 19:30 horas, o espetáculo O Príncipe e os Cisnes, uma adaptação do clássico balé O Lago dos Cisnes.

O corpo de baile contará com 86 bailarinas do município de São José dos Quatro Marcos e participação especial do grupo de dança Voo Livre de Cuiabá. O príncipe e os Cisnes é uma peça de ballet clássico recomendada para toda a família e será apresentada em duas sessões nas dependências do salão de festas do Lions Club.

RELEASE

No castelo existente nas longínquas terras da floresta encantada será festejado o aniversário do príncipe Daniel. Como presente ele ganhou um baile que acontecerá no salão de festas. Durante a festa ele anunciará aos convidados a escolha de uma jovem para ser sua esposa.

Odete é uma camponesa conhecida como Cisne Branco devido ao carinho e pureza de seu coração. Ela conheceu o príncipe Daniel recentemente e os dois se apaixonaram assim que se viram. Daniel a convidou para o baile com o objetivo de pedi-la em casamento. Mas tem alguém querendo ocupar o lugar da jovem camponesa.

Odile, uma feiticeira interessada em dominar a floresta encantada, ficou sabendo do anúncio da festa e se preparou para iludir o príncipe e ocupar o lugar de Odete. A jovem Odile é chamada por todos da floresta de Cisne Negro, por se envolver com o lado oculto e misterioso da feitiçaria.

Enfim, o grande dia do baile chega e o príncipe Daniel julga reconhecer Odete no salão, mas, na realidade, quem se aproxima para dançar com ele é a feiticeira Odile. A dança com o Cisne Negro decidirá a sorte do príncipe e da sua amada Odete. Enfeitiçado por Odile, Daniel caminha para escolhê-la como sua futura esposa, quebrando o juramento feito a Odete.

E agora? O que farão as Fadinhas para impedir a feiticeira de ganhar o amor do príncipe e salvar o amor dele com Odete? É assistir pra ver.