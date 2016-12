Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 08 Dezembro 2016 11:28 Escrito por Estado de S. Paulo



Floriano Pesaro, secretário de Estado de Desenvolvimento de São Paulo, fez uma solicitação formal nesta quarta-feira para Mendonça Filho, ministro da Educação, para que o Enem não seja realizado aos sábados. “Muitos alunos praticam religiões que impedem que escrevam durante o sábado sagrado, ficando impedidos da realização da prova ou diante de uma injusta escolha entre a obediência a sua fé e o exame tão importante em sua vida”, afirmou Pesaro. O ministro afirmou que as mudanças para os estudantes sabatistas estão sendo estudadas. [Veja no vídeo abaixo o posicionamento do ministro sobre os sabatistas e o Enem.]