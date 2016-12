Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quarta, 30 Novembro 2016 09:29 Escrito por Valérya Próspero/RDNews

Dos oito deputados federais de Mato Grosso, seis votaram favoráveis à emenda que prevê responsabilização de juízes e de membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade.



O único voto contrário foi de Nilson Leitão (PSDB). O deputado Fábio Garcia (PSB) não compareceu à sessão - veja quadro.



O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje (30), por 313 votos a 132 e 5 abstenções, a emenda do deputado Weverton Rocha (PDT-MA) ao projeto de lei com medidas contra a corrupção (PL 4850/16). Entre os motivos listados está a atuação com motivação político-partidária.



Conforme a emenda, entre os crimes de responsabilidade dos magistrados está a alteração da decisão ou voto já proferido, exceto por via de recurso; exercer atividade político-partidária; ser desidioso (negligente, preguiçoso) no cumprimento dos deveres do cargo; proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções; manifestar opinião sobre processo pendente, ou juizo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças; entre outros.



No que diz respeito aos membros do Ministério Público são crimes de responsabilidade emitir parecer quando suspeito; promover a instauração de ação penal ou civil contra alguém sem que exista indícios mínimos de prática de delito.



De acordo com o documento, qualquer cidadão pode denunciar membro da magistratura ou do MP. Confira íntegra da emenda aqui.



Diante das mudanças feitas no projeto de lei contra a corrupção, grupos organizados da população já marcou protestos nas ruas contra as emendas, entre elas da punição a juízes e promotores. A manifestação será em 4 de dezembro, a partir das 17h, na praça Oito de Abril (em frente ao Choppão). O principal foco era a possível anistia ao Caixa 2, mas novas mudanças foram implantadas no PL, ontem. (Com Assessoria)