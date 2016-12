Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 17 Novembro 2016 17:19 Escrito por Adevanir G. Martins



É a Segunda Mostra - Noite Cultural que será realizada nesta sexta-feira pela escola João Sato





A Escola Estadual João Sato promoverá nesta sexta feira (18), a partir das 19h00, a Segunda Mostra - Noite Cultural da Consciência Negra dia em que homenageia a Zumbi, um escravo que foi líder do Quilombo dos Palmares e morreu em 20 de Novembro de 1695.

Conforme Alexandre Alves, um dos organizadores do evento, o Projeto Noite Cultural da Consciência Negra visa um estreitamento entre a comunidade escolar e a sociedade em geral. “Ficamos felizes, pois o nosso projeto foi discutido entre todos os profissionais e além de inserido no como projeto piloto Politico Pedagógico da escola , foi enviado para a SEDUC, aprovado e tivemos respaldo com recursos federal para custear todos os gastos” informou.

O projeto que esta na sua segunda edição tem por objetivo promover a reflexão sobre o relevo da cultura e do povo e o impacto na evolução da cultura como sociologia, política, religião e gastronomia dentre várias outras áreas. ´”É importante refazer esse trabalho para que o aluno e todos nós profissionais possamos comemorar e mostrar profundo apreço pela cultura afro-brasileira”, disse Alessandro ao convidar a população em geral, para prestigiar o evento e os trabalhos com diversos temas importantes desenvolvidos pelos alunos.

Para Irani Aparecida Ferreira Barbosa, idealizadora do projeto, é um evento trabalhoso, porém gratificante em ver o empenho dos alunos e a participação de todos, nas atividades de decoração e culinária. “Nós como educadores temos que incentivar, mostrar que as adversidades existem, mais que devemos combater os preconceitos”, disse que o momento é oportuno para refletir e levar nossas origem ao conhecimento de todos.