Postar comentário

A Coligação “União pela Renovação de Reserva”, formada pelos partidos PP, PTB, PSB, PV, PSDB e PROS, que teve a candidata à prefeita derrotada nas urnas, Idê Angelina, apresentou à Justiça pedido de cassação do mandato do prefeito reeleito, Tarcisio Ferrari e vice-prefeito Advaldo Rosa da Silva.

Os pedidos formulados na ação de cassação apresentados pelo advogado da Coligação, Paulo Castro da Silva, são firmados sob alegação de exoneração de uma servidora do município, que foi destituída da função de confiança, técnica responsável pela farmácia da unidade de saúde, que segundo o advogado da coligação não poderia ser exonerado, qualquer servidor no período eleitoral.

Conforme Delair Teixeira de Alcântara, advogado do prefeito reeleito, Tarcísio Ferrari e do vice-prefeito eleito, Advaldo Rosa da Silva, o ato administrativo de exoneração da servidora responsável pela farmácia da unidade de saúde foi praticado de forma legal, amparada pela própria Legislação usada pela Coligação adversária, que se quer, observou as disposições legais que permitem ao administrator a prerrogativa de exonerar, nomear, designar ou dispensar servidores durante o período eleitoral.

De acordo com o advogado Delair Teixeira, a perseguição política ao prefeito reeleito e vice-prefeito, demonstrado através da cassação de mandato denota que a Coligação adversária se encontrava consumida pela ira e sentir a iminência da derrota de sua candidata à prefeita, mas acredita na Justiça e tem certeza que o prefeito será absolvido das acusações por ser totalmente improcedentes.

