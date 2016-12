Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 22 Setembro 2016 07:14 Escrito por assessoria

A Faculdade Católica Rainha da Paz torna público aos interessados que estarão abertas no período de 10 de outubro a 02 de dezembro de 2016, através do site www.fcarp.edu.br, as inscrições do Vestibular 2017.



O Concurso Vestibular oferecerá 430 (quatrocentos e trinta) vagas, distribuídas entre os Cursos de Graduação, através de um único vestibular anual. Cursos:



01 - Administração –(Bacharelado), Reconhecimento: Portaria nº 703 de 18/12/2013, publicada no D.O.U. de 19/12/2013, pág. 134, 50 vagas, turno noturno;



02 - Ciências Contábeis – (Bacharelado), Reconhecimento: Portaria nº 378 de 27/05/2015 - D.O.U. de 28/05/2015, pág. 11, 80 vagas, turno noturno;



03 - Direito – (Bacharelado), Reconhecimento: Portaria n° 484, publicada no D.O.U de 22/02/2011(renovado pela Portaria nº 04 de 12 de janeiro de 2016, publicada no D.O.U. de 13/01/2016), 100 vagas, turno noturno;



04 - Educação Física – (Licenciatura), Reconhecimento: Portaria 356/2009 D.O.U. – 19/03/2009, 50 vagas, turno noturno;



05 – Gestão da Tecnologia da Informação – (Tecnológico), Reconhecimento: Portaria nº 127, de 28/04/2016, publicada no D.O.U. de 02/05/2016, pag. 26, 100 vagas, sendo no turno matutino 50 vagas e no turno noturno 50 vagas;



06 – Pedagogia – (Licenciatura), Autorizado pela Portaria nº 332 de 05/05/2015 – D.O.U. de 06/05/2015, pág. 15, 50 vagas, turno noturno.



A Faculdade reserva-se o direito de não instalar qualquer turma prevista, caso não haja um número superior às vagas existentes, neste processo seletivo, de alunos matriculados. O Concurso Vestibular constará de duas provas objetivas num total de 30 questões, sendo 20 questões de Língua Portuguesa e 10 de Matemática e de uma prova de Produção de Texto.



O Concurso Vestibular será realizado no dia 04 de dezembro 2016 das 13 às 18 horas, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Comissão de Vestibular/FCARP. Araputanga-MT, 15 de setembro de 2016. Publique-se.