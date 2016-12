Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 25 Agosto 2016 07:48 Escrito por Ferreira Júnior

O horário eleitoral gratuito para divulgação das candidaturas de vereadores e prefeitos passará a ser exibido a partir desta sexta-feira (26). Para aborrecimento de uns e entusiasmo de outros o horário eleitoral se estende por 35 dias na programação, indo até o dia 30 de setembro.

Ferramenta importante para o eleitor decidir seu voto, a batalha política será transmitida de segunda a sábado, em horários e inserções que dificilmente passarão despercebidos.

A divulgação dos candidatos a prefeitos irá ao ar de segunda a sábado, no rádio das 06:00 às 06:10 e das 11:00 às 11:10, na televisão, das 12:00 às 12:10 e das 19:30 às 19:40h. Conforme a Lei, a propaganda em inserções será de 70 minutos diários, divididos à proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador, entre 5h e 24h. Serão 42 minutos diários (60% do tempo total), de segunda a domingo para prefeito e 28 minutos diários (40% do tempo total), de segunda a domingo para vereadores.

ARAPUTANGA

Celio da Silva Tavares (PMDB) e Euclides Gomes da Silva (PMDB), Joel Marins de Carvalho (PSB) e Enílson de Araújo Rios (PSC), Stellmaris Otenio (PSD) Ronílson Maria Corsino (PP) disputam o cargo de prefeito (a) e vice-prefeito. 95 candidatos disputam 11 vagas na Câmara Municipal.

JAURU

A atual prefeita Enércia Monteiro disputa o cargo com o ex-prefeito Pedro Ferreira. São 60 candidatos disputam o cargo de vereador.

FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE

Derrotado nas eleições passadas pelo atual prefeito, Eduardo Vilela disputa o cargo com Edival Prieto (Timbal). São 22 candidatos a vereadores no município.

GLÓRIA D´OESTE

A disputa pela Prefeitura é entre o vereador Edimar Teixeira (Dodô) e Paulo Remédio. São 43 candidatos a vereadores.

INDIAVAÍ

O Atual prefeito e vice-prefeito Valteir Quirino e Marquinhos disputam o cargo com o Orlandir Augusto de Paiva (Bugrinho) e Guilherme Modesto. 35 candidatos disputam vaga para vereador.

MIRASSOL D´OESTE

O Atual prefeito Elias Leal disputa a reeleição com o advogado Doutor Jefferson. São 105 candidatos na disputa por uma vaga na Câmara Municipal.

PORTO ESPERIDIÃO

Quatro candidatos disputado a prefeitura, sendo o atual prefeito Gilvan Oliveira, o ex-prefeito Martins Dias, Odirlei Faria e Fernanda Rodriguez. São 69 candidatos que estão disputando vaga para o Legislativo.

RESERVA DO CABAÇAL

O atual prefeito Tarcísio Ferrari disputa a reeleição com a Professora Idê. 33 candidatos disputam o cargo a vereador.

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

O atual prefeito Carlos Bianchi disputa a reeleição com o seu vice-prefeito Professor Ronaldo. 61 candidatos disputam para vereador.

Foto: Reprodução