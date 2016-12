Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quarta, 06 Julho 2016 10:07 Escrito por Ferreira Júnior

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos, abriu mais um inquérito civil para apurar irregularidades em obras realizadas pela Prefeitura, na gestão do prefeito Carlos Roberto Bianchi.

O Inquérito Civil foi instaurado pela promotora de justiça substituta, Carina Sfredo Dalmolin, com data do dia 16 de julho, com o fim de apurar eventuais irregularidades em contratos, com suposta existência de pagamento em duplicidade pela prestação de serviços públicos de execução e recuperação de Ruas e Avenidas do Município de São José dos Quatro Marcos, com obra de micro revestimento asfáltico.

OUTRAS INVESTIGAÇÕES

O prefeito também é investigado por possíveis irregularidades no procedimento licitatório na modalidade tomada de preço nº 04/2014, regido pelo contrato nº 047/2014, que tem por objetivo a construção de calçadas no entorno do Salão do Idoso.

A Prefeitura Municipal teria pago o valor de R$ 13.836,80 (Treze mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), em novembro de 2015, um ano depois de ter efetuado o pagamento pela construção da calçada feita por uma outra empresa, em novembro de 2014.

Também é alvo de investigação a obra para conclusão da pavimentação e duplicação da Avenida São Paulo na saída para Mirassol D'Oeste. O trecho dá acesso a um depósito de propriedade da família do prefeito, que teria pago o valor aproximado de R$ 150 mil, com recursos próprios da Prefeitura Municipal em dezembro de 2014.

Há exemplos de inquéritos abertos anteriormente, a Assistente Ministerial Kalliany Campos Ferreira e a Técnica Administrativa Letícia Correa de Carvalho foram nomeadas para secretariar os trabalhos, atuando no inquérito civil.

A reportagem não conseguiu contato com o prefeito municipal.