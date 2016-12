Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 05 Maio 2016 11:38 Escrito por Ferreira Júnior

O diretório municipal do Partido Progressista (PP) em Araputanga realiza nesta sexta-feira (02/05) ato de filiação e pré-lançamento de candidatos a prefeito e vereadores para o pleito de 02 de outubro deste ano.

O encontro ocorrerá em Araputanga às 19h, no Plenário da Câmara Municipal na Rua Limiro Rosa Pereira, 635. Na oportunidade o partido recebe o Presidente do PP/MT, Deputado Federal Ezequiel Ângelo Fonseca.

De acordo com a direção da sigla no município o ato marca a adesão de várias lideranças que ingressaram no partido nos últimos meses.

Para o presidente do diretório municipal, Tony Mamedes, o PP é hoje um partido robusto e respeitado pela construção partidária idealizada e concretizada no município. "Contamos com a presença de todos", frisou.