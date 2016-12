Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 28 Abril 2016 10:27 Escrito por Eduardo Cardoso - Assessoria

Já está em processo de licitação a aquisição de três academias ao ar livre, que serão instaladas na zona rural de Pontes e Lacerda. A iniciativa é do deputado Wancley Carvalho (PV), que destinou recursos de sua emenda parlamentar.



Com custo unitário de R$ 25 mil, as estruturas serão disponibilizadas nas vilas Matão e Triunfo, distantes a mais de 100 quilômetros da sede do município. A terceira unidade será implantada no pátio da escola municipal Cirila Francisca da Silva, na gleba Pecuária, localizada a 20 quilômetros da zona urbana.



Segundo Wancley Carvalho, que sempre valorizou as comunidades rurais de Pontes e Lacerda, desde quando era vereador no município, as academias tornam acessíveis a prática de exercícios físicos. "Fazer exercícios em equipamentos adequados é garantida de mais saúde e qualidade de vida, sobretudo para pessoas da zona rural", lembrou Wancley.



Os recursos financeiros são liberados pelo Governo do Estado, por meio da secretaria de Estado das Cidades (Secid). As obras são executadas pela prefeitura municipal, mediante contrapartida. De acordo com o coordenador-geral da secretaria municipal de Desporto e Lazer, Amarildo Rosa, a aquisição dos equipamentos está em andamento. "Foi publicado o processo de licitação dos aparelhos, e os serviços de instalação também estão sendo finalizados", pontuou.



O prefeito municipal, Donizete Barbosa (PSDB), agradeceu o empenho e carinho do deputado Wancley com a população do município, e destacou a importância das academias na zona rural. "Além de dar condições para cuidar da saúde, as academias também criam um local de convivência para a comunidade, e proporcionam momentos de descontração. Reconheço o olhar diferenciado que o Wancley tem conosco; vai além dos discursos, ele mostra na prática", finalizou o chefe do executivo municipal.