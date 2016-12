Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Terça, 05 Abril 2016 14:01 Escrito por Ferreira Júnior

A conta de energia elétrica em Mato Grosso está mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira (5) o reajuste de 9,11% para o consumidor comum na tarifa de energia distribuída pela Energiza. O aumento já entra em vigor na próxima conta de luz.

O aumento foi autorizado para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e municípios do interior paulista.

A maior majoração autorizada foi para o consumidor residencial de Mato Grosso, que se teve o fim da bandeira tarifária vermelha e amarela, agora se vê obrigado a bancar o aumento em suas contas de 9,11%. Para as industrias instaladas no Estado o aumento autorizado é de 7,58%.

Na mesma portaria, a Aneel autorizou a CPFL Paulista, que atende municípios do interior de São Paulo, a promover o aumento médio na conta de luz de 7,55%. A alta será de 6,56% para as indústrias e de 8,23% para as residências.

A Energisa Mato Grosso do Sul poderá aumentar as tarifas, em média, 7,19%, segundo a decisão da Aneel. Para as indústrias, a alta será de 6,75%. Para os consumidores residenciais, a alta será de 7,40%.