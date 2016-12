Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Segunda, 14 Março 2016 09:37 Escrito por Imprensa Pmmd



A Solenidade de entrega do troféu “Preferência Popular” – Melhores do Ano 2015, ocorreu neste sábado, dia 12 de março de 2016 e contou com a presença Vip da cantora e apresentadora, Kelly Key. O evento aconteceu a partir das 20:00 horas no Centro de Eventos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Araputanga – APAE-ARA.

A solenidade promovida pelo Jornal Popular de Araputanga recepcionou empresários, comerciantes, autoridades, políticos e profissionais dos mais diversos setores dos municípios de Araputanga, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Mirassol D´Oeste, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal e São José dos Quatro Marcos.

A PESQUISA

De acordo com o Jornal Popular, a pesquisa teve a seguinte pergunta realizada em Mirassol D´Oeste na região central da cidade no dia 22 de Dezembro de 2015, onde 90 pessoas foram entrevistadas: " Qual o Hospital que Oferece o Melhor Serviço ao Público de sua Cidade ? " e obtendo portanto, os seguintes resultados:

46,7% - Hospital Samuel Greve

23,3% - Outros Hospitais

30% - Não Souberam Responder

O HOSPITAL SAMUEL GREVE

Em 2015, foram realizadas 57.109 consultas com o total de 15.606 pessoas. “Para alcançar este resultado, focamos em uma única palavra: gestão. Com uma gestão moderna, cumprimos a missão de garantir e priorizar integralmente as ações de assistência à saúde da população mirassolense. A gestão trabalhou para padronizar procedimentos de atenção à saúde, evitar desperdícios e implantar uma política de uso racional de antibióticos”, afirma a Presidente da Fundação Municipal Samuel Greve - Luzia Cristina de Freitas.

Com basicamente três anos de existência em Mirassol D´Oeste e mantido com recursos próprios, o HSG - Hospital Samuel Greve é hoje referência no atendimento humanizado que compreende um olhar integral para o paciente, ou seja, com atenção às suas necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais.

Hoje, o HSG possui o total de 14 médicos distribuídos em especialidades, em plantão de 24 horas e enfermaria, sendo que no pronto atendimento temos clinico geral, cardiologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia 24 horas e temos também o neurologista o qual atende de forma eletiva. Alem disso, o HSG possui raio-x, tomografia computadorizada, mamografia e ultrassom, onde são serviços terceirizados, porém, na linha de entrada de pronto atendimento - urgência e emergência, os raio-x são oferecidos de forma gratuita."

" É com muito orgulho que a direção e os colaboradores estão recebendo este prêmio tão importante, pois estamos buscando sempre a excelência, a qualidade dos serviços e a melhora na assistência em saúde às pacientes de Mirassol D´Oeste e região. Estamos motivados e percebemos que estamos no caminho certo", comemora a Presidente da Fundação Samuel Greve - Luzia Cristina de Freitas.