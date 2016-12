Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 25 Fevereiro 2016 07:57 Escrito por Ferreira Júnior



A empresa Emaflor Reflorestamento e Montana Química proveram na tarde da última terça-feira (23), uma reunião técnica com produtores e pecuaristas da região Oeste de Mato Grosso, apresentando palestras referentes a um bom eucalipto tratado.



Durante a reunião realizada no restaurante Bristô em Araputanga, o palestrante Silvio Lima, representante comercial Montana Química, informou que atualmente são mais de 2,2 milhões de metros cúbicos de madeira eucalipto circulando em território nacional. "A legalidade e qualidade são aspectos importantes para que o setor continue com sucesso", afirmou.



Silvio destacou que os benefícios advindos da madeira de floresta plantada tratada, são ecologicamente correta e contribui para a conservação e reposição das florestas naturais. Para ele é de suma importância que todos tenham esse conhecimento. "Se cada um tiver essa consciência ecológica, fazendo um pedacinho, tudo isso se torna muito grande e a recompensa vem para todos nós", disse.



O diretor da Ecolípto Lourenzo Tiso, destacou que o tratamento de eucalipto em autoclaves é considerado o mais eficiente e possui durabilidade da madeira, em média 10 anos. Conforme ele, o eucalipto é muito utilizado para: postes, estruturas diversas, mourões, esteios, palanques, mobiliário geral, utensílios diversos, assoalhos, caixotaria, na construção civil, construção rural e outros.



Em Araputanga e região os produtos Ecolípto são representados e comercializados pelo o Grupo Bola Sete.

Fotos: Adevanir Martins