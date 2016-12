Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 14 Janeiro 2016 08:13 Escrito por Juína News

As polícias do município de Glória do Oeste – MT, e região estão mobilizadas para capturar, José Carlos Luz Lopes, 39, apontado nas investigações como mentor da chacina, ocorrida em dezembro passado, que vitimou mãe e dois filhos.



Zé Carlos foi visto nesta terça-feira (12.01), em Glória do Oeste, município localizado a 30 km de Mirassol do Oeste. Ele estava em companhia de mais três rapazes, suspeitos de dar apoio em sua fuga, que acabaram sendo presos pela polícia.



Segundo as primeiras informações, Zé Carlos, conseguiu fugir do cerco policial e entrou em uma mata.



Os policiais estão no percalço do suspeito e se revezam a todo tempo para conseguir prender o criminoso.



Policiais da cidade de Juína foram enviados ao município para auxiliar os demais policiais na busca pelo foragido.



O crime



A família Sacchi foi vítima de um roubo, sequestro e morte. O crime ocorreu na propriedade da família localizada na BR-174, sentido Juína/Vilhena.



Os criminosos queria dinheiro, mas como não conseguiram, mataram a pauladas, Luzinete Sacchi Barbosa, 53, e seus dois filhos, Mateus Sacchi Barbosa, 13, e Glaucia Sacchi Barbosa, 18, que antes de ser morta foi estuprada.



Outros dois acusados do crime já estão presos, Jânio de Souza Meireles, 42, preso em flagrante e Carmo Júlio de Souza, 26, preso pela PM de Cotriguaçu, por força de mandado de prisão.