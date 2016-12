Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 02 Julho 2015 08:45 Escrito por Assessoria

O Dia de Cooperar em Mato Grosso cresceu em todos os indicativos em 2015. Levantamento do Sistema OCB/MT mostra que os números de cooperativas inscritas para participar das ações de voluntariado este ano teve um acrescimento de 22%, onde em 2014 se inscreveram 32 cooperativas e este ano são 39. Os PAs – pontos de atendimento – saltaram de 91 para 149, registrando alta de 60%, o número de municípios subiu de 68 para 72, o que representa 5,9% a mais, porém o maior crescimento foi no número de ações que cresceu 105%, passando de 71 para 146.



“Nós estamos mostrando do que somos capazes, que é o de fazer aliança com o nosso sétimo princípio, que é estar junto das comunidades e isso é uma realidade hoje. Acreditamos que o Dia C vai muito além do que nós pensamos, ele cria cidadania, tanto para quem dá quanto para quem recebe”, pondera o presidente do Sistema OCB/MT, Onofre Cezário de Souza Filho. Ele resume de forma simples o crescimento nas ações de voluntariado aqui em Mato Grosso: “aqui o verbo é cooperar e isso vem ao encontro do Dia C. estamos fazendo a nossa parte, cumprindo com o nosso dever”.



O Dia C esta sendo realizado em todo pais e será comemorado juntamente com o Dia Internacional do Cooperativismo, que acontece no primeiro sábado de julho, que este ano será celebrado no dia 04 de julho. O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa das cooperativas brasileiras, realizada desde 2009. Consiste na promoção e estímulo à realização de ações voluntárias diversificadas e simultâneas nos estados onde a Campanha se realiza durante o ano inteiro. As ações são definidas e executadas pelas próprias cooperativas e contam com o apoio do Sistema OCB no estado.



Em Araputanga a Coopnoroeste/Lacbom com a colaboração de voluntários da sua própria equipe de colaboradores realizará ações para crianças do Bairro Cidade Alta, Jardim do Brás e Jardim Vitória.



No Dia C será realizado o 3º Café Solidário LACBOM‚ teatro‚ distribuição de pipoca‚ algodão doce‚ cachorro quente‚ refrigerante‚ lacbinho‚ picolés‚ doce de leite e queijo LACBOM e ainda distribuição de brinquedos para todas as crianças.



Hora: 8 horas

Local : Salão de Eventos do Recinto Jaime Campos