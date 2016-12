Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quarta, 24 Junho 2015 08:36 Escrito por Ferreira Júnior



A Secretaria Municipal de Obras de Araputanga vem desenvolvendo diversas frentes de trabalho em variados setores.



Conforme informações do secretário Eldo Pereira, estão sendo realizados trabalhos de pavimentação asfáltica em vários pontos da cidade. “Iniciamos a pavimentação no Jardim Primavera, nas proximidades da Cadeia Pública e no bairro cidade Alta aos fundos do Parque de Exposição”, informou.



Eldo informou ainda que muito em breve será reiniciado os trabalhos de “tapa-buracos”, tanto na parte central quanto nos bairros. “Vamos trabalhar por bairro, tapando buracos, substituindo lâmpadas queimadas da iluminação pública, fazendo a limpeza em geral”, disse.



O secretário destacou o empenho do prefeito em busca constante por recursos junto aos governos estadual e federal. “Nos primeiros anos de gestão foram protocolados muitos projetos e começamos a colher os frutos agora”, afirmou.



Em relação as várias ruas com entulhos jogados na via pública, o secretário enfatizou a importância que a população faça da cidade a sua casa, ajudando a administração pública a mantê-la sempre limpa. “A cidade não é do prefeito, do vereador, não é de secretário, é de todos nós que aqui moramos e devemos manter limpa”, disse.



Segundo ele, também foi realizada, na última semana, serviços de patrolamento e cascalhamento das estradas das comunidades rurais.