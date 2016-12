Postar comentário

Categoria: Cidades Publicado em Quinta, 05 Fevereiro 2015 18:59 Escrito por Ferreira Júnior

A Polícia Judiciária Civil de Cáceres investiga uma denúncia de maus tratos e cárcere privado de uma mulher, cujo não identificado, que sofre de obesidade e transtornos mentais há 10 anos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, que instaurou o inquérito. De acordo com a delegada Cinthia Gomes, a Polícia Civil recebeu informações de que a vítima R.S.M. estaria sendo mantida presa em condições salubres dentro da própria resistência no bairro Rodeia.





Ela foi encontrada pelos agentes dentro de um pequeno cômodo com grades e dois cadeados, no quintal da casa. A mulher estava sem roupa, deitada no chão, e suja de fezes, sem nenhuma higiene pessoal. A mãe da vítima, uma senhora de 63 anos, foi levada para prestar conta na Delegacia.





Segundo ela, afirmou que a sua filha sofre de esquizofrenia, transtorno mental e que a mantém isolada para facilitar os cuidados. E contou ainda, que precisa de ajuda para arcar com medicamentos de alto custo e que há um ano não está fazendo o tratamento devido. A polícia ouvirá vizinhos e testemunhas e tentará junto à Promotoria de Justiça, melhorar as condições para que a vítima possa receber atendimento médico adequado.